- Kaçan Mahkum Kanalizasyonda Yakalandı İzle

-kanalizasyon görüntüsü



( BANGKOK ) - Kaçan mahkum kanalizasyonda yakalandı BANGKOK



- Tayland’da polis, hapishaneden kaçan bir mahkumu kanalizasyonda yakaladı. Tayland’ın Surat Thani bölgesinde bir mahkum hapishaneden kaçtı. Firari, kaçtıktan sonra polis tarafından kanalizasyonda bulundu. Yarı çıplak halde yakalanan mahkumun vücudunda morluklar olduğu belirtildi. Taylandlı yetkililer firari mahkum, kaçtıktan sonra mahkumu görenlere ihbar çağrısında bulunmuştu. Aynı mahkum daha önce 2 mahkumla birlikte bir başka hapishanenin elektrikli tellerinden tırmanarak kaçma girişiminde bulunmuş ancak yakalanmıştı. Mahkumlardan biri elektrik çarpması nedeniyle hayatını kaybetmişti.

