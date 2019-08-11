Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Kaçan kurbanlık boğa sahiplerini 20 kilometre peşinde koşturdu

Kaçan kurbanlık boğa sahiplerini 20 kilometre peşinde koşturdu

Kaçan dana

Kurban Timi Uyuşturucu Akalan Efes Firari Boğa 

-Dananın yakalanması
-Röportaj
-Kaçan farklı danalar ve yakalanmaları
-Röportajlar

( ERZURUM )- Erzurum Büyükşehir Belediyesi kurban timi firari boğayı uyuşturucu iğne ile yakaladı ERZURUM

- Erzurum’da kaçan boğa sahiplerine zor anlar yaşattı. Erzurum’un Palandöken ilçesine bağlı Yıldızkent semtinde kurbanlık olarak kesilmeye hazırlanan boğa yere yatırılmaya çalışıldığı sırada ipini kırarak kaçtı. Sahiplerinin yakalamak için saatlerce peşinden koştuğu boğanın yakalanması için Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kurban Timi tarafından uyuşturucu silahla vurularak yakalanabildi. Yaklaşık 20 kilometre şehir merkezinde kovalamaca yaşanırken, sahipleri boğanın yakalanmasıyla rahat bir nefes aldı. Kaçan kurbanlığın sahibi Serdarhan Kayhan, kurbanlığının kaçtıktan sonra yaklaşık 20 kilometre boyunca kendilerini koşturduğunu belirterek, kurban yakalama timine teşekkür etti.
İlgili Foto Galeriler
Efes 2018'de gövde gösterisiEfes 2018'de gövde gösterisi
Efes-2018’den Düşman Titreten KarelerEfes-2018’den Düşman Titreten Kareler
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Sinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da YankılandıSinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da Yankılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğana İzmirde Coşkulu KarşılamaCumhurbaşkanı Erdoğana İzmirde Coşkulu Karşılama
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı