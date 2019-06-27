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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kaçakçılıkla mücadele - İZMİR İzle

Kaçakçılıkla mücadele - İZMİR İzle

- Ele geçirilen kaçak ürünlerden detay görüntüler İzmir 'de kaçakçılıkla mücadele - Yurda kaçak sokulmuş ve sağlık açısından sakıncalı olduğu bildirilen 16 bin 635 ürün ele geçirildiİZMİR (AA) - İzmir 'de, polisin düzenlediği operasyonda, gümrük kaçağı 16 bin 635 ürün ele geçirildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Emtia Büro Amirliği ekipleri, cinsel gücü artırıcı özelliği olduğu ileri sürülen gümrük kaçağı ürünlerin aktarlar aracılığıyla piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, M.A.K'nin (39) kaçak olarak getirilen ürünleri kendisine ait Konak ve Karabağlar ilçelerinde bulunan 5 ayrı aktar şubesinde sattığı tespit edildi.Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, gümrük kaçağı 16 bin 635 ürüne el koydu.Emniyete götürülerek ifadesi alınan M.A.K'ye kaçakçılık suçundan işlem yapıldı.

Polis Kaçak Bild Kaçakçılık 

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