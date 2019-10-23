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23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kaçakçılıkla mücadele - GAZİANTEP Video

Kaçakçılıkla mücadele - GAZİANTEP Video

- Ekiplerin kaçak sigaraları ele geçirmesiGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te düzenlenen operasyonlarda bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ve 31 şişe içki ele geçirildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri 3 ayrı operasyonda toplam bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ile 31 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi.Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaçak Sigara Kaçak Sigara 

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