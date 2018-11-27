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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Kaçakçılık operasyonu - TEKİRDAĞ

Kaçakçılık operasyonu - TEKİRDAĞ

- Kaçakçılı operasyonu - Polis ekipleri çantada arama yapması TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak cep telefonu yakalandı.Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 34 VA 5913 plakalı otomobilde kaçak mal bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.Çorlu - İstanbul kara yolunda önlem alan polis ekipleri, otomobili kontrol noktasında durdurdu. Yapılan aramada otomobilin bagajında 6 ayrı bavul içinde 200'ü dijital, bin 733'ü de tuşlu olmak üzere bin 933 kaçak cep telefonu ele geçirildi.Kaçak cep telefonlarına el konulurken, otomobil sürücüsü hakkında işlem başlatıldı. Tekirdağ 'da geçen hafta da 7 bavul cep telefonu ele geçirilmişti.

Kaçak Cep Telefonu Harekete Geç Cep Telefonu Polis Ekipleri Kontrol Noktası 

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