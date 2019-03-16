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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kaçakçılık operasyonu - İSTANBUL İzle

Kaçakçılık operasyonu - İSTANBUL İzle

- Operasyondan detaylar İstanbul 'da kaçakçılık operasyonu - Operasyonda 285 bin 962 cinsel performans arttırıcı, 405 cep telefonu, bin 734 parfüm, 43 kol saati ele geçirildiİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da kaçakçılığa yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık kanuna muhalefet ve kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretilmesi veya satılması suçlarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında Bağcılar, Bayrampaşa ve Fatih'te 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada 285 bin 962 cinsel performans arttırıcı, 405 cep telefonu, bin 734 parfüm, 43 kol saati ele geçirildi.Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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