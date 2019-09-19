Kaçakçılık operasyonu - ADANA İzle

- KOM ekiplerinin araçta arama yapması - Kamyonetin kasasındaki motor yağı tankı Adana 'da kaçakçılık operasyonuADANA (AA) - Adana 'da bir kamyonetin kasasında 5 bin litre menşei belli olmayan motor yağı ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Z.A. yönetimindeki 09 S 8823 plakalı kamyoneti, Tarsus - Adana - Gaziantep otoyolundaki uygulama noktasında durdurdu.Araçta yapılan aramada, plastik tanklar içinde 5 bin litre menşei belli olmayan motor yağı ele geçirildi.Polis, sürücü Z.A'yı gözaltına aldı.
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