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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kaçakçılık operasyonu - ADANA İzle

Kaçakçılık operasyonu - ADANA İzle

- KOM ekiplerinin araçta arama yapması - Kamyonetin kasasındaki motor yağı tankı Adana 'da kaçakçılık operasyonuADANA (AA) - Adana 'da bir kamyonetin kasasında 5 bin litre menşei belli olmayan motor yağı ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Z.A. yönetimindeki 09 S 8823 plakalı kamyoneti, Tarsus - Adana - Gaziantep otoyolundaki uygulama noktasında durdurdu.Araçta yapılan aramada, plastik tanklar içinde 5 bin litre menşei belli olmayan motor yağı ele geçirildi.Polis, sürücü Z.A'yı gözaltına aldı.

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