Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kaçakçılar düzensiz göçmenleri yarı yolda bıraktı - EDİRNE

Kaçakçılar düzensiz göçmenleri yarı yolda bıraktı - EDİRNE

- Kaçakların yakalanmasıKaçakçılar düzensiz göçmenleri yarı yolda bıraktı - Edirne 'de göçmen kaçakçılarının kent girişinde bıraktığı düzensiz göçmenleri polis yakaladıEDİRNE (AA) - Edirne 'de göçmen kaçakçılarının kent girişinde bıraktığı düzensiz göçmenleri polis yakaladı.Alınan bilgiye göre, organizatörler, İstanbul'da sınıra kadar bırakma karşılığı anlaştıkları düzensiz göçmenleri Edirne 'ye getirerek kent girişinde bıraktı.Yarı yolda bırakıldıklarını anlayan düzensiz göçmenler, sağanak nedeniyle çamur olan tarlalardan sınıra yürürken polis tarafından fark edildi.Aralarında 8'i kadın, 1'i çocuk 16 Somali uyruklu düzensiz göçmen Kırklareli - Edirne kara yolunun 1. kilometresinde yakaladı.Üzerinde tanıtıcı kimlik ve pasaport olmayan Somali uyruklu düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Polis Kaçak Akalan Irak 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı