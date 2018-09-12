Kaçak yollarla taşıdıkları mülteciyi yol kenarında ölüme terk edenler yakalandı

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( KOCAELİ )- Körfez TEM'de bulunan cesedi bırakan şahıslar Aksaray’da yakalandı- Şahısların Adana’dan İstanbul’a 33 mülteci taşıdığı belirlendi KOCAELİ



- Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu kenarındaki dinlenme tesislerinde ölü bulunan şahsı bıraktığı tespit edilen kaçak mültecileri taşıyan 2 kişi Aksaray’da yakalandı. Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu TEM 76 Dinlenme Tesisleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Türkiye’ye kaçak yollarla giren mültecileri cüzi miktar karşılığında kaçak yollarla İstanbul’a götüren 2 şahıs, Adana’dan aldıkları 35 mülteci ile yola çıktı. TEM Otoyolu geçişinde araçtaki mültecilerden birisi fenalaşınca şahıslar, fenalık geçiren mülteci ve diğer mültecileri araçtan indirerek, olay yerinden kaçtılar. Sabah saatlerinde yoldan geçen vatandaşlar, yol kenarında bir şahısın hareketsizce yattığını fark edince durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalede şahsının hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden Afganistan uyruklu şahıs otopsi incelemesi için morga kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan teknik incelemede hayatını kaybeden ve diğer mültecilerin Adana plakalı 2 araç tarafından yol kenarında indirildiği belirlendi. Olayla ilgili incelemelerini sürdüren ekipler, şahısların Aksaray’da olduklarını tespit ederek, fenalık geçiren şahsı yol kenarında ölüme terk ettiği iddia edilen İ.D. (34) ve O.Ş.’yi (31) operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Kocaeli’ye getirilen şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Körfez Adliyesi’ne sevk edildi.

