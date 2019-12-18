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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kaçak yollarla getirilen ünlü markaların taklidi 2 bin 571 saat ele geçirildi - İSTANBUL

Kaçak yollarla getirilen ünlü markaların taklidi 2 bin 571 saat ele geçirildi - İSTANBUL

- Özel bölmenin polis tarafından açılması - Saatlerden detaylar - Saatlerin emniyette sergilenmesi İstanbul 'da ünlü markaların taklidi 2 bin 571 saat ele geçirildiİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollardan sokulduğu ve ünlü markaların taklidi olduğu belirlenen 2 bin 571 kol saati ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin kaçak yollarla yurda sokulan ve lüks markaların taklidi olan saatleri piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.Soruşturma kapsamında, Fatih ve Gaziosmanpaşa'da 3 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı.Adreslerde yapılan aramalarda, ünlü markaların imitasyonu 2 bin 571 kol saati bulundu.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ünlü Marka Kol Saati Kaçak İmitasyon Osmanpaşa 

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