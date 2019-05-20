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20 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kaçak yapılarla ilgili yıkım kararı - RİZE

Kaçak yapılarla ilgili yıkım kararı - RİZE

- Yıkımı yapılacak alandan detay görüntüler - Yıkımı yapılacak binadan detay görüntüler - Yıkım alanında bekleyen jandarma ekipleri - Vatandaşların iş makinesi operatörüne tepki göstermesi - Jandarma ekiplerinin olaya müdahalesi - İnşaat sahibi Eksilmez'in açıklaması Rize 'deki kaçak yapılarla ilgili yıkım kararıRİZE (AA) - Rize 'nin Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçelerinde, İl Özel İdaresince, Fırtına Vadisi boyunca alınan yıkım kararlarının uygulanması için çalışma başlatıldı.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün yıkım ihalesinin ardından 21 kaçak ve ruhsatsız yapıyla ilgili çalışmalara başlandı.Jandarma ekipleri, ilk olarak Akkaya köyünde, Fırtına Deresi kenarındaki Kemal Eksilmez'e ait 3 katlı yapının yıkımı için tedbir aldı.İş makinesi operatörüne tepki gösteren inşaat sahipleri, jandarma ekiplerince uzaklaştırıldı. Yıkım işlemlerine karşı çıkan yapı sahipleri, vadideki bekleyişini sürdürüyor.İnşaat sahibi Eksilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığından kendilerine "turistik tesis işletme belgesi" verildiğini iddia ederek, "Bunun üzerine tesis yapmaya başladık. Bizim mağduriyetimiz ne olacak? Yıkılması gerekiyorsa bize bir yol göstersinler. Uyalım, bir şekilde gerekirse biz yıkalım." diye konuştu.

Jandarma İş Makinesi Kaçak Nadan Kaçak Yapı 

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