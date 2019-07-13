Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kaçak ve sahte alkol operasyonu

Kaçak ve sahte alkol operasyonu

Operasyondan görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Elektronik Sigara Alkollü İçki İmalathane İçki Şişesi Kaçak Sigara 


- Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde alkollü içki kaçakçılığının sahteciliğinin önlenmesine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Türk Polis Teşkilatı, kaçak ve sahte alkol üretiminin önlenmesi amacıyla ülke genelinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
3 bin 502 personelden oluşan bin 155 ekip eş zamanlı operasyon ve uygulamalara katıldı.
Bin 423 iş yerinde arama ve denetleme gerçekleştirildi, 126 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı ve 12 şahıs gözaltına alındı 6 aranan kişi yakalandı, 5 bin 170 şişe kaçak sahte alkollü içki ve bin 662 litre sahte alkollü içki, 5 adet sahte alkollü içki imalathanesi, 264 litre etil alkol, 918 adet boş şişe, 750 adet içki şişesi kapağı, 7 şişe içki aroması, 451 adet sahte bandrol, 347 adet mükerrer kullanıma uygun kapüşon, 850 içki etiketi, 7 adet tabanca, 6 adet ruhsatsız tüfek ve bunlara ait 460 adet mermi, 12bin 262 adet içi tütünle doldurularak sigara haline getirilen makaron, 2 bin 809 paket kaçak sigara ve 940 adet puro, 124 kilo nargile tütünü, 95 adet elektronik sigara, 9 bin 450 adet sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Bununda yanında aramalarda ilginç ürünlerde yakalandı. O ürünler arasından 4 bin 161 adet cinsel içerikli ürün, 3 bin sahte ABD Doları ele geçirildi. 5 adet iş yerinin de tütün mamulleri ve alkollü içki satış izin belgesinin olmadığı tespit edildi.
İlgili Foto Galeriler
Şehir Magandaları Yol Kesip, Hamile Kadının Bulunduğu Araca Böyle SaldırdıŞehir Magandaları Yol Kesip, Hamile Kadının Bulunduğu Araca Böyle Saldırdı
O İlçede Alarm! 17 Kişi Hastaneye KaldırıldıO İlçede Alarm! 17 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Yolcu Otobüsüyle Otomobil ÇarpıştıYolcu Otobüsüyle Otomobil Çarpıştı
Hatay Reyhanlıda PatlamaHatay Reyhanlıda Patlama
Aile Şoktan Çıkamadı! Yaşadığını Bildikleri Kızları Defnedilince...Aile Şoktan Çıkamadı! Yaşadığını Bildikleri Kızları Defnedilince...
Kamboçya’da Öldürülen Türkün Cenazesi Adana’ya GetirildiKamboçya’da Öldürülen Türkün Cenazesi Adana’ya Getirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı