Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kaçak ve kayıt dışı göçmenlerle ilgili çalışmalara tepki - İSTANBUL

Kaçak ve kayıt dışı göçmenlerle ilgili çalışmalara tepki - İSTANBUL

- Protestodan görüntüler - Özgür - Der, Mazlum - Der, Mülteci Hakları Derneği ve Hukukçular Derneği, İstanbul 'da kaydı olmayan Suriye uyruklu yabancıların kayıtlı bulundukları illere gönderilmesiyle ilgili çalışmaları protesto etti - Protesto sırasında dışarıdan gruptakilere sataşarak provokasyon yapmaya çalıştığı öne sürülen 7 kişi gözaltına alındıİSTANBUL (AA) - Bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, İstanbul 'da kaydı olmayan Suriye uyruklu yabancıların kayıtlı bulundukları illere gönderilmesiyle ilgili çalışmaları protesto etti.Özgür - Der, Mazlum - Der, Mülteci Hakları Derneği ve Hukukçular Derneği üyeleri, Saraçhane Parkı'nda bir araya gelerek, çeşitli sloganlar attı. Gruptakiler, "Muhacirler yabancı değil kardeşimizdir" ve "Muhacire gardiyan değil ensar olalım" pankartları açtı.Grup adına yapılan basın açıklamasında, devleti ve halkıyla 8 yıldır Suriye konusunda ağır bir sınavdan geçen Türkiye'nin, tüm dünyanın kaderine terk ettiği, Esed rejimi ve destekçilerinin sistematik, kitlesel ve yoğun katliamlarına maruz kalan mazlumların hamisi olduğu belirtildi.Gerek Suriye topraklarında mazlumları savunarak, gerekse de ülkelerini terk etmek zorunda kalıp kendisine sığınan milyonlara ev sahipliği yapan Türkiye'nin, bu süreçte güzel bir örnek sergilediği, çıkarı değil, insani ve ahlaki değerleri ön planda tuttuğu vurgulanan açıklamada, "Ne var ki son dönemlerde muhalefetin yoğunlaşan baskıları ve toplumda yaygınlaştırdığı ırkçı nefret dalgasının da etkisiyle yorgunluk alametlerinin belirginleştiği şeklinde bir görüntü ortaya çıkmıştır. Bu durumun bazı kararlara ve uygulamalara yansıdığını üzülerek müşahede ediyoruz." denildi.Kayıtsız göçmenlere ve belirlenmiş illerin dışına çıkanlara yönelik uygulamaların hayal kırıklığına yol açtığı savunulan açıklamada, "muhacirler sorunu"na polisiye tedbirlerle, baskıcı kararlarla değil, kardeşlik ve hukuk temelinde çözüm aranması gerektiği aktarıldı.Özgür - Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, Hukukçular Derneği Başkanı Avukat Cavit Tatlı, Mazlum - Der Genel Başkanı Ramazan Beyhan ve gazeteci yazar Adem Özköse de protestoda birer konuşma yaptı.Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı basın açıklaması sırasında, grup dışından birkaç kişinin gruptakilere karşı sözlü saldırıları arbedeye neden oldu. Polis, gösteriyi provoke etmeye çalışanlara müdahale etti. - 7 kişi gözaltına alındı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 4 dernek tarafından organize edilen "Suriyeli Muhacirlere Yönelik Sürgün İddiasını Protesto" konulu basın açıklamasının 18.05 itibarıyla 170 kişilik katılımla sona erdiği kaydedildi.Açıklamada, gösteriye Suriyelilerden katılım olmadığının tespit edildiği ve basın açıklamasını provoke etmeye çalışan 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kırıklı Güvenlik Önlemi Basın Açıklaması Sivil Toplum Provokasyon 

İlgili Foto Galeriler
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Sahte Dolarlar Emniyetin Önünde SergilendiSahte Dolarlar Emniyetin Önünde Sergilendi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı