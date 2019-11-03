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03 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Kaçak ürün operasyonu: 2 bin 400 paket kaçak sigara, 175 şişe kaçak içki, 2 bin 722 adet kaçak cinsel uyarıcı haplar ele geçirildi İzle

Kaçak ürün operasyonu: 2 bin 400 paket kaçak sigara, 175 şişe kaçak içki, 2 bin 722 adet kaçak cinsel uyarıcı haplar ele geçirildi İzle

Polisin çarşıya gelmesi

Kaçak Sigara Seyyar Satıcılar Kaçak Sigara Kaçak İçki 

-Kaçak ürünleri tespit etmesi
-Kaçak ürünleri tek tek toplaması

( ADANA )- Adana'da polis, Mısır Çarşısı'na yaptığı operasyonda çok sayıda kaçak sigara, içki ve cinsel uyarıcı hap ele geçirdi ADANA

- Adana'da polis Mısır Çarşısına yaptığı operasyonda 2 bin 400 paket kaçak sigara, 175 şişe kaçak içki, 2 bin 722 adet kaçak cinsel uyarıcı haplar ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Mısır Çarşısı olarak bilinen Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi 28013 Sokak'ta bulunan seyyar satıcıların kaçak ürün sattığı ihbarını aldı. Polis çarşıya yaptığı baskında 2 bin 400 paket kaçak sigara, 175 şişe kaçak içki, 2 bin 722 adet kaçak cinsel uyarıcı hap ele geçirdi. Polis kaçak ürün satan şahıslara adli ve idari işlem başlattı.
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