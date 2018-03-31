Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
'Kaçak tavuk kesimi' operasyonu - ADANA

'Kaçak tavuk kesimi' operasyonu - ADANA

"Kaçak tavuk kesimi" operasyonu - ADANA - Kesim yapılan barakanın dış görüntüsü - Kesilmiş tavuklardan görüntü - Poşetlerden görü Adana 'da "kaçak tavuk kesimi" operasyonu - Merkez Yüreğir ilçesinde bir barakaya düzenlenen operasyonda kaçak kesilmiş yarım ton tavuk eti bulundu - Polis, kaçak tavuk kesimi yapan 7 kişiye cezai işlem uyguladıADANA (AA) - Adana 'da bir evin bahçesindeki barakada, kaçak ve sağlıksız ortamda kesildiği belirlenen yarım ton tavuk eti bulundu.Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Camili Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki barakada kaçak tavuk kesimi yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.Barakanın bulunduğu yere giden ekipler yaptıkları aramalarda, sağlıksız koşullarda kesilen ve piyasaya sürülmeye çalışılan yarım ton kesilmiş tavuk eti ele geçirdi.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri de inceleme yaptı.Polis ekipleri, kaçak tavuk kesimi yapan 7 Suriyeliye cezai işlem uyguladı.

Polis Kaçak Bild 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı