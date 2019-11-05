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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Kaçak silah ürettiler, Ankara Organize ekipleri patlattı

Kaçak silah ürettiler, Ankara Organize ekipleri patlattı

operasyon görüntüsü

Kaçak Mermi Kalaşnikof Kaçak Silah Trol 

-atölyeden detaylar

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Kocaeli’nde bir atölyede kaçak silah üreten çeteye yönelik operasyon düzenlendi.
Çetenin imal ettikleri silahları suç örgütlerine satacakları tespit edildi. Ankara merkezli 4 ilde kurdukları atölyede kaçak silah ürettikleri belirlenen çeteye yönelik operasyon düzenlendi.
Çetenin Kocaeli’de merkez atölye kurduğu ve burada ürettikleri silahları suç örgütlerine satmayı planladıkları tespit edildi. Operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı, 1 kalaşnikof tüfek, 20 tabanca, çeşitli çap ve markada bin 700 mermi ve çok sayıda silah parçası ile silah imalinde kullanılan malzeme ele geçirdi. Operasyon öncesinde çeteye yönelik 6 aylık fiziki ve teknik takip yapıldı. Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü.
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