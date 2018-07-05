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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kaçak silah operasyonunda tarihi eser ele geçirilmesi - KAYSERİ

Kaçak silah operasyonunda tarihi eser ele geçirilmesi - KAYSERİ

- Hastane acil servisinden görüntü - Zanlıların sağlık kontrolü için hastaneye getirilmesi - Zanlıların adliyeye götürülmesi - Hastaneden görüntüKaçak silah operasyonunda tarihi eser ele geçirilmesi - Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelindeki silah kaçakçılarına yönelik operasyonda yakalanan T.H ve G.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen zanlılar, mahkemece tutuklandı.Operasyonda, G.Y'nin evinde tarihi eser olarak nitelendirilen erkek heykeli, 3 şarjör, 22 fişek, 2 ruhsatsız tabanca, namlusu kesilmiş ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmişti.

Acil Servis Hastane Kaçak Akalan Trol 

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