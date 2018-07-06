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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Kaçak silah operasyonunda gözaltına alınan şahıslar hakim karşısında İzle

Kaçak silah operasyonunda gözaltına alınan şahıslar hakim karşısında İzle

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( BURSA )- Geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye çıkarıldılar BURSA

Şafak Baskını Alışveriş Ruhsatsız Silah Silah Ticareti Pompalı Tüfek 


- Bursa'nın Orhangazi ilçesi merkez olmak üzere 14 ilde geçtiğimiz günlerde silah kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 63 kişiden 15’i Orhangazi Adliyesi’ne çıkarıldı. Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri ile Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 'zeytin' şifresiyle silah ticareti yapan şahıslara yönelik Orhangazi merkezli 14 ilde 72 adrese yaptıkları eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 63 kişiden 15’i Orhangazi Adliyesi’nde hakim karşısına çıkarıldı. Bursa KOM ve Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti operasyonunda yapılan çalışma kapsamında toplam 63 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şahıslardan 48’i ilk ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 15 kişi savcılık ifadesinin ardından Adliyeye sevk edildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan 15 kişi sabah saatlerinde Orhangazi’ye getirildi.
Şahıslar geniş güvenlik tedbirleri altında Orhangazi Adliyesi’ne çıkarıldı. Şahıslar ile ilgili yapılan ev ve işyeri aramalarında 41 adet ruhsatsız tabanca, 72 adet kurusıkı ve başkaları adına ruhsatsız tabanca ile 43 adet av tüfeği ve pompalı tüfek, 1400 adet farklı çap ve ebatlarda tabanca fişeği, 1 adet kuru sıkı tabancaların namlularını açmada kullanılan torna makinesi ele geçirilmişti. Şifre “zeytin” ve “zeytin çekirdeği” Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü silah tacirlerine şafak baskını yaptı. KOM ekipleri birçok ilde silah ticareti yaptıkları tespit edilen şahısları teknik takibe aldı. Ekipler takip sırasında silah tacirlerinin alışverişi 'zeytin' ve 'zeytin çekirdeği' şifresiyle yaptığını fark edip şifreyi kullanan şahısların adreslerini tespit etti.
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