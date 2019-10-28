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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kaçak sigarayla yakalandılar, polis noktasından böyle kaçtılar... Biri açığa alınmış 2 polis gözaltına alındı Haberi

Kaçak sigarayla yakalandılar, polis noktasından böyle kaçtılar... Biri açığa alınmış 2 polis gözaltına alındı Haberi

otomobilin kontrol noktasından kaçma anı

( AĞRI ) AĞRI

Polis Memuru Akalan Polis Noktası Kontrol Noktası Kaçak Sigara 


- Ağrı'da yol kontrolü yapan Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilin bagajında kaçak sigara olduğunu tespit etti. Ağrı'da yol kontrolü sırasında durdurulan ve bagajında kaçak sigara olan otomobilde bulunan şahıslar yakalanacaklarını anlayınca kaçmaya başladı.
yaşanan kovalamaca sonucunda durdurulan otomobilde bulunan şüpheli iki kişi göz altına alındı. Yapılan araştırma sonucunda yakalanan şahıslardan birinin yaklaşık 5 ay önce aynı suçtan açığa alınan polis memuru olduğu, diğerinin ise Ağrı Emniyet Müdürlüğünde görevli bir Polis olduğu anlaşıldı. (RD-AT)
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