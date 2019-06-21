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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Kaçak sigarayı yakıt deposuna gizlemişler - ADANA İzle

Kaçak sigarayı yakıt deposuna gizlemişler - ADANA İzle

- Sigaranın saklandığı yerden çıkarılmasıADANA (AA) - Adana 'da kamyonun yakıt deposuna gizlenmiş 5 bin 720 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, otoyolda şüphe üzerine 35 MOC 86 plakalı kamyonu durdurdu.Kamyonda arama yapan ekipler, yakıt deposuna gizlenmiş 5 bin 720 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.Sürücü H.Y. gözaltına alındı, araca el konuldu.

Sigara Yakıt Deposu 

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