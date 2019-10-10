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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kaçak sigara ve telefonları süt tankerinde saklamış - SİİRT

Kaçak sigara ve telefonları süt tankerinde saklamış - SİİRT

- Jandarma ekiplerinin şüpheli aracı takip etmesi - Aracın aranması - Kaçak malzemelerin ele geçirilmesiKaçak sigara ve telefonları süt tankerinde saklamışSİİRT (AA) - Siirt 'te durdurulan süt tankeri içerisindeki zulalı bölümde gümrük kaçağı sigara ve telefon ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinden Batman'a gidecek süt tankerini fiziki takibe alarak Siirt 'in Baykan ilçesi girişinde durdurdu.Süt tankerinde arama yapan ekipler, tankerin sağ ve sol kısımlarında kaynak yapılmış ve sökülebilir vaziyette kapaklı zulalı bölümde 3 bin 989 paket gümrük kaçağı sigara ve cep telefonu ele geçirdi.Gözaltına alınan 1 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma Sağ ve Sol Kapaklı Sigara Cep Telefonu 

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