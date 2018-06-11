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11 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kaçak sigara operasyonunda 550 bin TL değerinde kaçak sigara ele geçirildi

Kaçak sigara operasyonunda 550 bin TL değerinde kaçak sigara ele geçirildi

Kaçak sigaradan görüntü

Kaçak Akalan Sigara Kaçak Sigara 

-Polis ekiplerinin kutuları araması
-Gözaltına alınan şüpheliler

( İSTANBUL )- 550 bin TL değerinde kaçak sigara ele geçirildi İSTANBUL

- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri araç üzerine yaptığı operasyonda 550 bin TL değerinde kaçak sigara ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri bir araç üzerine Kağıthane Sultan Selim Mahallesi Yeşil Sokak'ta bulunan oto yıkamaya operasyon düzenledi.
Oto yıkama içerisinde ve araçta arama yapan ekipler 53 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. 53 bin paket kaçak sigaranın piyasa değerinin yaklaşık 550 bin TL olduğu tahmin ediliyor. Operasyon kapsamında yakalanana 3 şüpheli gözaltına alındı.
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