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23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kaçak sigara operasyonu: Otomobile gizlenen 3 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kaçak sigara operasyonu: Otomobile gizlenen 3 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi

Polisin arama yapması

Polis İncirlik Kaçak Sigara Kaçak Sigara 

-Tamponda sigara bulması
-Sigaraları çıkarması
-ele geçirilenlerin fotoğrafı

( ADANA )- Adana'da polisin durdurduğu otomobilin arka tampon ve koltuk içinde 3 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi ADANA

- Adana'da polisin durdurduğu otomobilin arka tampon ve koltuk içinde 3 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Sarıçam ilçesi İncirlik Park Alanında kaçaklığı önlemek için çalışma başlattı. Polis bu sırada bir otomobili şüphelenerek durdurdu. Polis otomobilde yaptığı aramada önce arka koltuk kılıf altına gizlenmiş halde, daha sonrada arka tampon içine gizlenmiş 3 bin 350 paket kaçak sigara buldu. Olayla ilgili M.K. isimli zanlı gözaltına alındı. Zanlı emniyete getirilip sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
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