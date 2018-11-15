Kaçak sigara operasyonu - KARABÜK

- Zanlının adliyeye getirilmesi Karabük 'te kaçak sigara operasyonuKARABÜK (AA) - Karabük 'te bir depoya düzenlenen operasyonda, 105 kilogram kıyılmış, 8 bin adet de makarona sarılmış tütün ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigaraların piyasaya sürülmesinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, H.Ş'ye ait bir depoya operasyon düzenledi. Operasyonda, 8 bin adet makarona sarılmış halde tütün ile 105 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.Gözaltına alınan iş yeri sahibi H.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.