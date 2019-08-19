Kaçak sigara operasyonu - KAHRAMANMARAŞ

- Ekiplerin tırlardan kaçak sigaraları çıkartmaları Kahramanmaraş 'ta kaçak sigara operasyonuKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta konteyner yüklü iki tırın dorsesine gizlenmiş 5 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı sigara ile mücadele çalışmaları kapsamında takibe aldıkları iki tırı Kahramanmaraş - Gaziantep kara yolunda durdurdu.Tırlarda yapılan aramalarda, dorse tabanında ve dorsede yüklü konteyner altına gizlenmiş halde 5 bin 800 paket gümrük kaçak sigarayla 8 kaçak tır lastiği bulundu.Sigara kaçakçılığı iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı, tırlar da otoparka çektirildi.
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