Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kaçak sigara operasyonu - BURSA

Kaçak sigara operasyonu - BURSA

- Sigaranın ele geçirilmesi - Şüphelilerin emniyetten çıkarılması Bursa 'da kaçak sigara operasyonu - Saman yüklü tırda yaklaşık 45 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındıBURSA (AA) - Bursa 'nın İnegöl ilçesinde saman yüklü tırda yaklaşık 45 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Ramazan B. yönetimindeki tır ile tıra öncülük yaptığı belirlenen Mehmet K'nin kullandığı 33 AGB 388 plakalı otomobili, Ankara - Bursa kara yolu İnegöl girişindeki uygulama noktasında durdurdu.Uyuşturucu şüphesiyle Gemlik Gümrük Müdürlüğü'ndeki X - Ray cihazından geçirilen tırda, özel bölmede yaklaşık 45 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.Sürücüler ile otomobildeki İsmail T. gözaltına alındı.Kaçak sigaraların tıra Şırnak'tan yüklendiği ve Bursa 'ya götürüldüğü öğrenildi.

Kaçak Bild Sigara Kaçak Sigara 

İlgili Foto Galeriler
Şimdi Çok Farklı GörünüyorlarŞimdi Çok Farklı Görünüyorlar
Sigarayı Bıraktıracak 10 Kilit AdımSigarayı Bıraktıracak 10 Kilit Adım
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı