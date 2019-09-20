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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Kaçak sigara operasyonu - ADANA

Kaçak sigara operasyonu - ADANA

- Otobüste sigaraların ele geçirilmesi Adana 'da kaçak sigara operasyonu - Şehirlerarası yolcu otobüsünün gizli bölmelerinde 8 bin 950 paket kaçak sigara bulunduADANA (AA) - Adana 'da şehirlerarası bir yolcu otobüsünün gizli bölmelerde 8 bin 950 paket kaçak sigara ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 01 ALB 025 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünü Tarsus - Adana - Gaziantep otoyolundaki uygulama noktasında durduruldu.Otobüste yapılan aramada, motor ve arka yolcu koltuğuyla araç camı arasında bulunan gizli bölmelerde, 8 bin 950 paket kaçak sigara bulundu.Olayla ilgili gözaltına alınan A.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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