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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kaçak sigara için elektronik tütün doldurma makinesi yaptırmışlar İzle

Kaçak sigara için elektronik tütün doldurma makinesi yaptırmışlar İzle

-ele geçirilen malzemelerden görüntü (polis kamerası)

Sigara Kaçakçılığı Kaçak Polis Kamerası Sigara İmalathane 

--Özel yapılan makinanın çalıştırılması (polis kamerası)

( DENİZLİ )- Polisten sigara kaçakçılarına operasyon DENİZLİ

- Denizli’de polis yaptığı operasyonda özel olarak üretilmiş sigara doldurma makineleri ile çok sayıda satışı yasak doldurulmuş makaron ele geçirildi. Kentte polis tarafından yasadışı imalathanelerde sigara kaçakçılığı yaparak tütüncülere haksız kazanç kapısı haline gelen ve uygun olmayan koşullarda üretimi yapılmak istenen sigara kaçakçılığının önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Türkiye’de satışı yasak olan içi tütünle doldurulmuş makaronları, otomatik sigara sarma makinelerinde üreterek yasadışı yollardan piyasaya sürmek isteyen şahıs ve organizasyonlara yönelik polis tarafından operasyon yapıldı. Operasyonda sigara kaçakçılarının, sanayide özel olarak yaptırdığı sigara imalatı yapmak amacıyla 2 adet otomatik elektrikli sigara sarma makinesi ile birlikte 4 bin 600 adet makaron, 7 kilogram (kg) kıyılmış tütün, bu makinelere takılı vaziyette hava kompresörü ve 95 adet dolma sigara ele geçirildi. Operasyonun ardından 3 şahsın gözaltına alındığı belirtildi. Öte yandan, gerçekleştirilen operasyonda ele geçirile makinenin nasıl çalıştığı ise polis kamerası tarafından görüntülendi.
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