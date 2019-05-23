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23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kaçak sakatat işleme tesisinde mide bulandıran görüntü

Kaçak sakatat işleme tesisinde mide bulandıran görüntü

Sakatatların tesis içi ve bahçesinde yerlerdeyken görüntüsü

Kaçak İşçi Büyükbaş Hayvanlar Zabıta Baskını Harekete Geç Büyükbaş Hayvan 

-Sakatatların kamyona doldulması
-Sakatat dolu kamyon dorsesinin şehir çöplüğüne dökülmesi

( DENİZLİ )- Kaçak sakatat işletmesine zabıta baskını- Denizli’de ‘insan sağlığı bu kadar ucuz mu?’ dedirtecek görüntüler- Baskın yapan ekipler bile kokudan duramadı DENİZLİ

- Denizli’de ihbar üzerine eski besihane tesisine operasyon düzenleyen zabıta ekipleri, binada kaçak hayvan sakatatı işlendiğini tespit etti. Hijyen koşullarından uzak tesiste kurtların ve çürümüş sakatatların olduğu görülürken zabıta, tesisi mühürleyip işletmeciye 20 bin lira ceza kesti. Pamukkale ilçesi Goncalı Mahallesi'nde önceden besihane olarak kullanılan tesisten kötü kokular geldiğini fark eden mahalle sakinleri, durumu zabıta ekipleri bildirdi. İhbar üzerine harekete geçip tesiste denetim yapan ekipler, kötü kokular nedeniyle tesisin içine girmekte zorlandı. Tesisi inceleyen ekipler, büyükbaş hayvanlara ait sakatatların kaçak olarak hijyen koşullarının bulunmadığı ortamda işlendiğini, içeride çürük sakatatların ve kurtların olduğunu gördü. Afganistan uyruklu kaçak işçilerin çalıştığı tesiste, tonlarca büyükbaş hayvan bacağı da bulundu. Ekipler, işletmeyi mühürlemek için tutanak hazırladı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ise tesis işletmecisi Ali K.’ya 20 bin lira para cezası kesti. Öte yandan işletmeci hakkında önceden de 23 kez işlem yapıldığı öne sürüldü. Temizlendikten sonra mühürleneceği öğrenilen tesiste ele geçirilin sakatatara da imha edilmek üzere el konuldu. (Aİ-
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