Kaçak şahısları taşıyan minibüs takla attı: Ölü ve yaralılar var



- Van’ın Erçek Mahallesi yakınlarında yabancı uyruklu kaçak şahısları taşıyan minibüs takla attı. Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Erçek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 76 AAC 296 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada ölülerin ve çok sayıda yaralıların olduğu öğrenilirken, bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor.

