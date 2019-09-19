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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kaçak sağlık ürünü operasyonu - İSTANBUL Haberi

Kaçak sağlık ürünü operasyonu - İSTANBUL Haberi

- Operasyondan detaylar İstanbul 'da kaçak sağlık ürünü operasyonu - Büyükçekmece'de, yasa dışı yollarla Hindistan'dan getirildiği belirlenen 58 kilogram ham madde ile 825 kutu ilaç ele geçirildiİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da yasadışı yollarla Hindistan'dan getirildiği belirlenen ve cinsel içerikli hap yapımında kullanılan 58 kilogram hammadde ile 825 kutu ilaç ele geçirildi. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün yasa dışı yollarla Hindistan'dan Türkiye'ye getirttiği cinsel içerikli ilaç ham maddeleri hap haline dönüştürerek piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.Soruşturma kapsamında, 17 Eylül'de Büyükçekmece'de bir eve operasyon düzenleyen ekipler, Mehmet E'yi gözaltına aldı.Adreste yapılan aramalarda, yasal izni bulunmayan ve cinsel içerikli hap yapımında kullanılan 58 kilogram Sildenafil ve Tadalafil ile 825 kutu ilaç bulundu.Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Asad Kaçak Adala Suç Örgütü Çerikli 

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