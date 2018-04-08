Kaçak oyuncak operasyonu - İSTANBUL Haberi

- Operasyondan görüntüler İstanbul 'da kaçak oyuncak operasyonu - Başakşehir'de kaçak 7 bin 475 adet oyuncak ele geçirildiİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da kaçakçılığın önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda kaçak 7 bin 475 adet oyuncak ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, 30 Mart'ta Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Başakşehir'de bir adrese baskın düzenledi. Adreste yapılan aramada kaçak 7 bin 475 adet oyuncak ele geçirildi. Adreste bulunan S.S. gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.