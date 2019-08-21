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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kaçak nargile tütünü operasyonu

Kaçak nargile tütünü operasyonu

Polisin eve gelmesi

Polis Kaçak Harekete Geç 

-Kaçak ve sahte malzemelerin olduğu yere gitmesi
-Kaçak nargile tütünlerini bulması
-Sahte malzemeleri bulması
-Genel ve detay görüntü
-Ele geçirilenlerin fotosu

( ADANA )- Adana'da bir eve yapılan baskında 274 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi- Olayla ilgili yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı ADANA

- Adana'da bir eve yapılan baskında 274 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi, Yeşilevler Mahallesinde bir evde kaçak nargile bulunduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis, eve baskın yaptı. Evde yapılan aramada 274 kilo kaçak nargile tütünü, 2 bin 500 boş sahte nargile dolum paketi, 8 bin sahte nargile paket etiketi, 50 litre nargile yapımında kullanılan aroma ele geçirildi. Olayla ilgili yabancı uyruklu bir kişi gözaltına aldı.
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