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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kaçak mazot operasyonu - ARTVİN Haberi

Kaçak mazot operasyonu - ARTVİN Haberi

- Bidonlarda ele geçirilen kaçak mazotlarARTVİN (AA) - Artvin 'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda 973 litre kaçak mazot ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçak akaryakıt satışı yapıldığı bilgisi üzerine K.D. (51) ve T.D'nin (45) araç, ev ve eklentilerinde arama yapıldı.Aramada evin depo olarak kullanılan bölümünde mazot depolamak için kullanılan boş tanker, hortum, motor ve düzenekleri ile 973 litre kaçak mazot ele geçirildi.Operasyonda şüphelilere ait olduğu ve mazot kaçakçılığında kullanıldığı tespit edilen 3 araca el konuldu.Zanlılar gözaltına alındı.

Kaçak Mazot Kaçak Karya Kaçak Akaryakıt 

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