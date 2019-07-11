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11 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kaçak kullanımını engelleyen projeye saldırı

Kaçak kullanımını engelleyen projeye saldırı

Polislerin müdahalesinden görüntü

Kadın Polis Elektrik Enerjisi Kayıt Dışı Alabalık Saldırı 

-İş makinalarından görüntü
-Kalabalık gruptan görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) Kaçak tüketimi önleyecek 1 milyon liralık projeye mahalleli engeli- DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan Medya Mahallesi'nde mevsim itibariyle yüzde 90’a ulaşan kayıt dışı elektrik kullanımını önlerken, abonelere daha kaliteli ve kesintisiz enerji verilmesi amacıyla Dicle Elektrik tarafından başlatılan 1 milyon liralık yatırım çalışması başta kadınlar olmak üzere mahalle halkı tarafından engellendi. Eylemci kadınları, kadın polisler güçlükle durdurabildi. Dicle Elektrik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) belirlediği plan doğrultusunda yatırımlarını sürdürüyor. Sorumluluk bölgesindeki 6 ilde bulunan yaklaşık 1 milyon 800 bin müşterisine kayıpsız, kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi vermek için ‘3K’ olarak isimlendirilen projeyi hayata geçiren enerji şirketi, proje kapsamında Diyarbakır’da da çalışma başlattı. Dicle Elektrik ekipleri, Kayapınar ilçesindeki Medya Mahallesi'nde bulunan 15 trafo bölgesinde kayıt dışı elektrik kullanımını önlemek için binaların içinde yer alan sayaçları direklerin üzerine taşımak için çalışma başlattı. Yaklaşık bin abonenin eskiye göre daha kaliteli ve kesintisiz enerji alacağı söz konusu yatırım çalışması için 1 milyon lira harcanması planlandı. Güvenlik tedbirlerine rağmen engelleme Kaçak elektrik kullanamayacaklarının farkına varan bazı mahalle sakinlerinin tepki gösterdiği çalışma nedeniyle Dicle Elektrik ekipleri polisten güvenlik tedbiri alınması için destek istedi. Ardından ekipler, iş makineleri ile birlikte bugün polis nezaretinde Medya Mahallesi'ne gitti. Bahse konu çalışmayı engellemekte kararlı olan mahalle sakinleri çalışma yapılacak alanda toplanırken, bazı mahalleli kadınlar açılan ve beton dökülecek olan çukurlara oturarak direklerin dikilmesini engellemek istedi. Eylemci kadınları kadın polisler güçlükle engelleyebildi. Zaman zaman kadın polisler ile mahalleli kadınlar arasında gergin anlar da yaşandı. Bu gerginliklere bazen mahallenin erkekleri de dahil oldu. Yaşanan taşlama sonucunda bazı iş makinelerinin camları kırıldı, makineler zarar gördü. Atılan taşlardan 4 çalışan hafif şekilde yaralandı. Polisin müdahalesinin ardından başlatılan çalışmalar zaman zaman yapılan taşlamalar nedeniyle durduruldu. Saldırıların artması, taşlamadan polislerin de zarar görmesi üzerine alınan güvenlik tedbirleri artırıldı.
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