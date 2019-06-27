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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kaçak kazı yaptıkları evde suçüstü yakalandılar - ADANA

Kaçak kazı yaptıkları evde suçüstü yakalandılar - ADANA

- Sokaktan eve girilmesi - Odalardaki toprak dolu çuvallardan görüntü - Kazı yapılan alandan görüntüKaçak kazı yaptıkları evde suçüstü yakalandılar - Adana ’da 3 kişi, define arama amacıyla bir evde izinsiz kazı yaptıkları sırada polis tarafından gözaltına alındıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Seyhan ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla Türkocağı Mahallesi'ndeki müstakil bir evde define arama amacıyla izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.Bunun üzerine adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.T, M.K. ve E.K'yi kazı yaptıkları sırada yakaladı.Evde yapılan incelemede zeminden çıkartılan toprağın çuvallara doldurarak odalarda depolandığı belirlendi.Gözaltına alınan şüphelilerin, Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Polis Kaçak Kaçak Kazı Akalan 

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