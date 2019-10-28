Kaçak kazı operasyonu - HATAY

- Yayladağı Adliye Sarayı - Tutukluların adliyeden çıkışı - Jandarma araçları ile cezaevine sevk edilmesiGÜNCELLEME - Hatay ’da kaçak kazı operasyonu - Gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİHATAY (AA) - Hatay 'ın Yayladağı ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir aylık istihbari çalışma neticesinde Yoncakaya Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı tespit edildi.Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 8 kişi kazı malzemeleriyle suçüstü yakalandı.Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda tarihi eser niteliğinde 10 obje ele geçirildi.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.
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