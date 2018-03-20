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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Kaçak kazı operasyonu - BOLU Haberi

Kaçak kazı operasyonu - BOLU Haberi



: - Kazı yapılan bölgeden görüntüler Mudurnu'da define aramak için kaçak kazı yaptığı iddia edilen 13 kişi gözaltına alındıBOLU (AA) - Bolu 'nun Mudurnu ilçesinde define arama amacıyla kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 13 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dereçetinören köyü Taykadın mevkinde İsmail ve Mehmet Yılmazdemir'e ait tarlada kepçeyle kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma harekete geçti.Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, kaçak kazı yapan ve ifadeleri doğrultusunda olayla ilgili olduğu belirlenen 13 şüpheliyi gözaltına aldı.Ayrıca define aramada kullanılan araç ve gereçlere de ekipler tarafından el konuldu, şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.Tarlada iş makinesiyle yaklaşık 15 metre derinliğinde 2 noktada kazı yapıldığı öğrenildi.

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