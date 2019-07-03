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03 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kaçak ilaç operasyonu - KAYSERİ

Kaçak ilaç operasyonu - KAYSERİ

- Şüphelinin evinde yapılan arama çalışmaları - Şüphelinin hastaneye getirilişi Kayseri 'de kaçak ilaç operasyonu - Kaçak ilaç sattığı ve izinsiz sağlık hizmeti sunduğu ileri sürülen şüpheli gözaltına alındıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de bir evde kaçak ilaç sattığı ve olumsuz koşullarda sağlık hizmeti verdiği iddia edilen şüpheli yakalandı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte Suriye uyruklu kişilerce kaçak ilaç satıldığı ve izinsiz sağlık hizmeti sunulduğu bilgisi üzerine Argıncık Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.
Yurt dışından kaçak getirdiği ilaçları Suriyelilere sattığı ve olumsuz koşullarda sağlık hizmeti sunduğu öne sürülen Suriye uyruklu A.E.S, gözaltına alındı.Evde yapılan aramada ele geçirilen 7 bin 757 kutu ilaç da İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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