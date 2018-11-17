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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kaçak içkileri gazinolara satamadan yakalandı İzle

Kaçak içkileri gazinolara satamadan yakalandı İzle

polisin evden koliler halinde kaçak içkileri çıkartması

Tahkikat Sahte İçki Harekete Geç Polis Ekipleri Kaçak İçki 

-araca yüklemesi
-şüphelinin gözaltına alınması
-polis ekiplerinin görüntüsü

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da gazinolara satmak için içki getiren bir şahıs gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 125 şişe votka ve viski ele geçirildi. Olay, Osmangazi’ye bağlı Doğanbey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye polis ekipleri, bir evde çok sayıda kaçak içki olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, eve operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada koliler içerisinde 125 şişe votka ve viski ele geçirildi. İ.Y. gözaltına alınırken, şüphelinin sahte içkileri gazinolara satmaya çalıştığı öğrenildi. Polis, olayla alakalı tahkikat başlattı.
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