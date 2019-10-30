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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kaçak içki sevkiyatı polise takıldı

Kaçak içki sevkiyatı polise takıldı

Polisin durdurulan otomobilde arama yapması

Polis Güzergah Kaçak Bild Kaçak İçki 

-Kutu içinde kaçak içki bulması
-İçki şişelerini göstermesi

( ADANA )- Adana'da bir otomobilde 204 şişe kaçak içki ele geçirildi ADANA

- Adana'da bir otomobilde 204 şişe kaçak içki ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri D-400 karayolundan Adana'ya giriş yapmak üzere olan bir otomobilde kaçak içki olduğu bilgisine ulaştı. Polis otomobilin geçiş güzergahına pusu attı. Bir süre sonra gelen otomobil durduruldu. Polis otomobilde yaptığı aramada, kutular içinde 204 şişe kaçak içki ele geçirdi. Araçtaki M.Ö. ve H.A. gözaltına alındı. El konulan kaçak içkiler imha edildi. Emniyette ifadeleri alınan zanlılar adliyeye sevk edildi. (FKE-
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