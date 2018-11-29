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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kaçak içki operasyonu - TRABZON Haberi

Kaçak içki operasyonu - TRABZON Haberi

- Operasyondan görüntüler - Polis ekiplerinin barınakta arama yapması - İçki yapımında kullanılan malzemelerden detaylar Trabzon 'da kaçak içki operasyonu - Balıkçı barınağında 41,83 litre sahte rakı ile içki yapımında kullanılan çeşitli malzemelerin ele geçirildiği operasyonda, bir kişi gözaltına alındıTRABZON (AA) - Trabzon 'da düzenlenen operasyonda 41,83 litre sahte rakı ile içki yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı alkol üreten ve bunları satışa sunan imalathanelerin tespit edilmesine yönelik bir balıkçı barınağına operasyon düzenlendi.
Barınakta yapılan aramada, 41,83 litre sahte rakı, kapak pres makinesi, 15 litre etil alkol, iki şişe anason maddesi, bir enjektör, iki hassas ölçüm enjektörü, bir elektrikli ısıtıcı, 60 kullanılmamış şişe kapağı, 100 boş şişe, 6 boş etil alkol bidonu ele geçirildi.Gözaltına alınan A.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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