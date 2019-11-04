Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kaçak içki operasyonu - MALATYA

Kaçak içki operasyonu - MALATYA

- Kaçak içki imal edilen yer - Kaçak içkiler Malatya 'da kaçak içki operasyonuMALATYA (AA) - Malatya 'da kaçak içki imal edenlere yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Malatya İl Jandarma ekiplerince kaçak içkiyle mücadele kapsamında oluşturulan özel ekibin yaptığı istihbarat çalışması neticesinde Hekimhan ilçesinde kaçak içki imal edildiği belirlendi.İlçedeki 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 600 litre kaçak rakı, 60 litre etil alkol ile alkol yapımında kullanılan 5 düzenek ele geçirdi.Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma Kaçak Kaçak İçki 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı