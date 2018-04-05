Kaçak göçmenlerin umuda yolculuğu...Erzurum’da son 3 ayda 17 bin kaçak göçmen yakalandı Haberi

-Spor salonuna getirilen göçmenler

-Maskeli tedbir alan polis ve görevliler

-Hastanede el ve ayaklarını kaybeden kaçak göçmenler (ARŞİV)



( ERZURUM -ÖZEL-HD)- İran sınırında bekleyen 1,5 milyon göçmen, sınır hattında yapımı devam eden güvenlik duvarı bitmeden Türkiye’ye geçiş yapmaya çalışıyor - Kaçak göçmenlerin umuda yolculuğu bazen mutlu sonla çoğunluğu da hüsranla sona eriyor - Umuda yolculuğun nedeni: Terör ve işsizlik ERZURUM



- Afganistan ve Pakistan başta olmak üzere ülkelerindeki işsizlik ve terör olayları sebebiyle umut olarak gördükleri Türkiye'ye gelen ve son günlerde yoğunlaştıkları Erzurum'da yakalanan kaçak göçmen sayısı son üç ayda 17 bine ulaştı. İran sınırında bekleyen 1,5 milyon göçmenin, Ağrı ve Iğdır sınır hattında yapımı devam eden güvenlik duvarı bitmeden Türkiye’ye geçiş yapmaya çalıştıkları belirtildi. Kaçak göçmenlerin umuda yolculuğu bazen mutlu sonla çoğunluğu da hüsranla sona eriyor. Terör ve işsizlik asıl sebep olmak üzere ülkelerindeki çeşitli sorunlar nedeniyle İran sınırındaki Ağrı, Iğdır ve Van’dan yasa dışı yollarla "umut" ve "iş kapısı" olarak gördükleri Türkiye'ye giriş yapan kaçak göçmenler, Erzurum üzerinden batıdaki farklı kentler ile Avrupa ülkelerine ulaşmayı amaçlıyor. Genellikle Afganistan, Pakistan'dan başlayan umuda yolculukları sırasında insan tacirlerine yüklü miktarda para ödeyen kaçak göçmenler, ülkelerinden ayrıldıktan sonra İran'ın farklı kentleri ile Türkiye sınırını yaya olarak geçiyor. Zaman zaman yüklü miktarda para ödedikleri insan tacirlerince bindirildikleri kamyon kasası, otobüs, minibüs, taksi ve otomobillerden yolculuklarını tamamlayamadan indirilerek Doğu Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde otoyol kenarlarına terk edilen kaçak göçmenler, bu andan itibaren yolculuklarını otoyol kenarlarında veya dağlık arazilerde ölüm riskine karşı yüzlerce kilometre yürüyerek sürdürmeye çalışıyor. Geri gönderme merkezi doldu Ülkelerinden çıkışlarından itibaren binlerce kilometre yol katederek Ağrı, Kars ve Iğdır'ı geçebilen kaçak göçmenlerin büyük bölümü ise Erzurum'daki çeşitli noktalarda güvenlik güçlerinden kaçamıyor. Yakalananların yüzde 95'ini oluşturan Afganistanlı göçmenler ülkelerinden Erzurum'a ulaşmak için yaklaşık bir ay süren 3 bin 226 kilometrelik, Pakistanlılar ise 2 bin 748 kilometrelik yol kat ediyor. Erzurum'da, yasa dışı geçişin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince yakalanan göçmenler, haklarında gerekli sınır dışı ya da kayıt işlemlerin yapılması için Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim ediliyor. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesindeki Türkiye'nin en büyük geri gönderme merkezi olan Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi, son aylarda yakalanan kaçak göçmen sayısının artması sebebiyle tamamen doldu. İran sınırındaki Ağrı ve Iğdır hattında yapımına başlanılan güvenlik duvarının kaçak göç dalgasını artırdığını belirten ERVAK Başkanı Erdal Güzel, İran sınırında 1,5 milyon göçmenin Türkiye’ye geçebilmek için beklediklerini ve güvenlik duvarı tamamlanmadan yasa dışı yollarla girmeye çalıştıklarını kaydetti.

"Kaçak göçmenlerin umuda yolculuğu bazen mutlu sonla çoğunluğu da hüsranla sona eriyor" Türkiye'ye giriş yapan kaçak göçmenlerin umuda yolculuğu bazen mutlu sonla çoğu zamanda hüsranla sona eriyor. Erzurum’da geçtiğimiz aylarda yaşanan olaylara bakıldığında soğuktan donarak el ve ayaklarını kaybeden, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan kaçak göçmenler gözlendi. Erzurum'da geçtiğimiz yıllarda yaşanan bir olayda da Afganlı aileden psikolojik sorunları olduğu iddia edilen baba ve kızı Türkiye'den Avrupa ülkelerine gidebilmek için intihara teşebbüs etti. 16 yaşındaki genç kız F.R.'nin tedavisi evinde yatakta yapılırken, babası Sadıp R. de hastanede yoğun bakıma alınmıştı.

