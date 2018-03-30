Kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün direğe çarpması kameraya yansıdı - IĞDIR Haberi

- İlk aracın direğe çarpması ve alev alması - İkinci aracın yola savrulan mültecileri ezmesi - İkinci araçta bulunan mültecilerin aracı terk edip gitmeleri - Giden mültecilerden bazılarının geri dönmesi - Vatandaşların olay yerine gelmeleriKaçak göçmenleri taşıyan minibüsün direğe çarpması kameraya yansıdı - Iğdır 'da kaçak göçmenlerin bulunduğu minibüsün aydınlatma direğine çarparak alev alması sonucu 17 kişinin öldüğü, 36 kişinin yaralandığı kaza,güvenlik kameralarınca görüntülendiIĞDIR (AA) - Iğdır 'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün aydınlatma direğine çarpıp alev alması sonucu 17 kişinin öldüğü, 36 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.İran sınırından yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen, aralarında kadınların da bulunduğu Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu kaçak göçmenlerin bulunduğu 65 EP 701 plakalı minibüsün, Iğdır - Kars karayolunun Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı kavşağı mevkisindeki aydınlatma direğine çarpıp alev aldığı kazayla ilgili soruşma sürüyor.Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün aydınlatma direğine çarparak alev alması yer alıyor.Bu minibüsün zaman zaman yaşanan parlamalar ile yanma anının yanı sıra, söz konusu araçtakilerle hareket eden ve arkadan gelen Mehmet K'nin (30) kullandığı 04 D 5636 plakalı başka bir minibüsteki kaçak göçmenlerin araçtan inip yolda yürüdüğü gözleniyor.Kazada yaralanan ve ağır yaralanan bazıları Kars, Erzurum ve Van'daki hastanelere sevk edilen, diğerleri ise Iğdır Devlet Hastanesi'nde olan 36 yaralının tedavisi sürüyor. - Olayın geçmişi Iğdır - Kars karayolunun Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı Kavşağı mevkisinde, gece saatlerinde, kaçak göçmenleri taşıyan 65 EP 701 plakalı minibüs aydınlatma direğine çarpıp alev almıştı.Tamamen yanan minibüsten yola fırlayan bazı kaçak göçmenlere ise arkadan gelen ve yine kaçak göçmenleri taşıyan Mehmet K. yönetimindeki 04 D 5636 plakalı başka bir minibüs çarpmıştı. Olayda, 17 kişi ölmüş, 36 kişi de yaralanmıştı.Kaza sonrası taksiyle kaçmaya çalışan Mehmet K, bu kişinin bindiği taksi sürücüsü ile kullandığı minibüsteki 13 kaçak göçmen yakalanmıştı.