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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Kaçak göçmenleri taşıyan askeri araç devrildi: 6 ölü, 27 yaralı İzle

Kaçak göçmenleri taşıyan askeri araç devrildi: 6 ölü, 27 yaralı İzle

Kaza bölgesinden görüntü

( HATAY )- Hatay'da sınır dışı edilecek kaçak göçmenleri taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu 6 kişi öldü, 27 yaralandı HATAY

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- Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sınır dışı edilecek kaçak göçmenleri taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu 6 kişi öldü, 27 yaralandı. Alınan bilgiye göre, eski Reyhanlı-Antakya yolu Şehit Murat Özeker Hudut Karakolu yakınlarında meydana gelen kazada, sınır dışı edilecek kaçak göçmenleri taşıyan askeri araç direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. İkisinin askeri personel olduğu yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hatay'daki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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