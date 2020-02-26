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26 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kaçak göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 8 yaralı

Kaçak göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 8 yaralı

Fren izi

Kaçak Göçmen Jandarma Kaçak Nani Trol 

-Kaza yapan otomobil
-Jandarma ekipleri
-detaylar

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen kaçak göçmenlerin bulunduğu otomobil, kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada 8 kişi yaralandı.Kaza, Çalıköy - Uzunköprü karayolu üzerindeki Dörtyol kavşağında meydana geldi. Çalıköy'den, Uzunköprü yönüne giden otomobil, Dörtyol kavşağında kontrolden çıkıp tarlaya uçtu. Kazada, araçta bulunan ve yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen Pakistan uyruklu 8 kaçak göçmen yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
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