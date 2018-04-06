Kaçak göçmenlere Türkiye'de sağlık hizmeti - AĞRI

- Hastaneye getirilen göçmenler tedavi edilirken detay - Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Hasan Balaban ile röportaj - Afganistanlı kaçak göçmen Azize Erizoderin - Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra Ağrı 'da yakalanan kaçak göçmenler, işlemleri tamamlanıncaya kadar barındıkları ilde sağlık hizmetlerinden de faydalanıyor - Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Balaban:"Şu an hastanemizde ikisi hamile, biri çocuk 6 Afganistan uyruklu göçmenin tedavisini gerçekleştiriyoruz" - Afgan uyruklu Erizoderin:"Polisinden doktoruna kadar herkes hasta çocuğumla yakından ilgilendi. Hepinizden Allah razı olsun, çok teşekkür ederim"AĞRI (AA) - GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Umuda yolculukta kurtuluş olarak gördükleri Türkiye'ye gelirken hastalanan kaçak göçmenler, Türkiye'nin şefkat eliyle şifa buluyor.Terör, işsizlik ve iç karışıklıkla mücadele eden Afganistan ve Pakistan başta olmak üzere Asya'daki çeşitli ülkelerden kaçan, aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu göçmenler, Avrupa ülkelerine ulaşmak için kimi zaman aylar süren "umut yolculuğu"na çıkıyor.Çetin doğa koşulları ve zor şartlarda adeta ölüme meydan okurcasına yollara düşen göçmenler, bu yolculuklarında binlerce kilometre katedip Avrupa ülkelerine gidebilmenin ilk basamağı olarak gördükleri Türkiye'ye ulaşıyor.Burada sınır güvenliğini sağlayan ya da yol kontrollerini sürdüren güvenlik güçleri tarafından yakalanan kaçak göçmenler, işlemleri sonrası ülkelerine gönderilmek üzere sınır dışı ediliyor. En fazla kadın, çocuk ve yaşlıların olumsuz etkilendiği yolculukta, yaşadıkları kazalar nedeniyle yaralanan veya hastalananlara ise yine Türkiye şefkat elini uzatıyor.Yakalandıkları andan itibaren sağlık kontrolünden geçirilen ve yapılan tetkikler sonucu tedavi edilmesi gerektiği belirlenen göçmenler, bulundukları il ve ilçelerdeki hastanelerde tedavi ediliyor. - Göçmenlerin geçiş güzergahıİran sınırındaki Ağrı 'nın Doğubayazıt ilçesinde de yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan ikisi hamile, biri çocuk 6 Afganistan uyruklu, yolculuklarında çeşitli sebeplerden dolayı rahatsızlanınca Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Hastanenin başhekimi Uzman Dr. Hasan Balaban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye - İran sınırında yer alan ilçenin, göçmenlerin geçiş güzergahında bulunduğuna dikkati çekerek, sınır bölgesinde olmaları nedeniyle ciddi anlamda göçmen vakalarıyla karşılaştıklarını söyledi.
Balaban, "Şu an hastanemizde ikisi hamile, biri çocuk 6 Afganistan uyruklu göçmenin tedavisini gerçekleştiriyoruz. Bulantı şikayetiyle hastanemizde tedavi altına alınan gebe hastalarımızın genel sağlık durumları şu an gayet iyi durumda. Düşme sonucu kolu kırılan diğer bir bayan hastamız da alçı işleminin ardından hastanemizde istirahat halindedir. Diyaliz hastası olan bir erkek göçmenimizin ise acil serviste tedavisi sürmekte olup, 5 yaşındaki bir diğer hastamız da ishal vakasıyla getirildiği hastanemizde çocuk servisinde gözetim altında tutulmaktadır." diye konuştu. - Erizoderin: "Yaşamak için başka şansımız kalmamıştı"Eşi, iki çocuğu ve erkek kardeşiyle yasal olmayan yollarla İran'dan Türkiye'ye geçerken yakalanan Afganistanlı Azize Erizoderin ise iç karışıklıklar ve ekonomik problemlerden dolayı Afganistan'da yaşamak istemedikleri için bu yolu seçtiklerini anlattı."Afganistan'da çocuklarım ve ben her sabah bombalar altında ölüm korkusuyla uyanıyorduk" diyen Erizoderin, şöyle konuştu:"Ülke ekonomik açıdan, biz de bu savaşın sonucu olarak perişan haldeyiz. Çocuklarımın geleceği için Türkiye'ye gelmek istedik. Yaşamak için başka şansımız kalmamıştı. Çocuklarımızın geleceğini kurtarmak ve ölüm korkusu olmadan huzur içinde yaşamak için ölümüne çıktığımız bu yolda 5 yaşındaki oğlum Erşiya Erizoderin hastalandı. Türk yetkiler hemen bizi hastaneye getirdi. Oğlumu ishal teşhisiyle hemen tedavi altına alarak çocuk servisine yatırdılar. Polisinden doktoruna kadar herkes hasta çocuğumla yakından ilgilendi. Hepinizden Allah razı olsun, çok teşekkür ederim."