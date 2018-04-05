Kaçak göçmenler nefes kesen operasyonla yakalandı

--kaçak göçmenlerin araçlardan indirilişi

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- İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan’ın Sakız adasına kaçmak için 3 araçla Çeşme’ye gelen 43 Suriye uyruklu göçmen ile 3 insan taciri, otoban Çeşme gişelerinde nefes kesen bir operasyonla yakalandı. İnsan kaçakçılarının göçmenleri kaçıracakları ihbarını alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği ekipleri, 4 Nisan Çarşamba günü, otoban Çeşme girişinde bir operasyon düzenleyerek, üç aracı durdurdu. Araçların kapılarını açan ekipler, üst üste binmiş kaçak göçmenlerle karşılaştılar. Ekipler, araçları kullanan ve insan kaçakçısı olduklarından şüphelenilen 3 kişiyi, yere yatırarak etkisiz hale getirdiler. İnsan kaçakçısı şüphelileri H.O., A.Ü ve T.Ö., ekipler tarafından gözaltına alındılar. Üç araçtaki kaçak göçmenleri de araçlardan indiren KOM ekipleri, 14’ü çocuk 43 kaçak göçmene, Kabahatlar Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca 83 bin 201 lira para cezası kestiler. Kaçak göçmenler, yapılan işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildiler. Araçları kullanan ve insan kaçakçısı şüphelisi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan üç zanlıya, fazla yolcu taşımaktan 579 lira para cezası kesen KOM ekipleri, ayrıca şahsa ait olan 2 araca, 690 Sayılı KHK’nın 6. Maddesindeki ‘toplam yolcu sayısına göre, önemli sayıda göçmen taşınırken ele geçirilmesi halinde araca el koyma’ işlemi yapıldı. İnsan kaçakçısı şüphelisi 3 zanlı, yapılan sorgularınn ardından, 5 Nisan Perşembe günü Çeşme Adliyesi’ne sevk edildiler. (MİA-ÖA-

