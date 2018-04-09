Kaçak göçmenler için Iğdır’da kamp kurulacak

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( IĞDIR ) - IĞDIR



- Son aylarda yasadışı yollarla Türkiye’ye giriş yapan çoğunluğu Afganistan uyruklu binlerce kaçak göçmen için Iğdır’da kamp kurulacak. Moğolistan ve Afganistan temaslarını tamamlayan Başbakan Binali Yıldırım, dönüş yolunda gazetecilere açıklamada bulunarak Iğdır'a bir kamp kurulacağını belirtti.

Doğu sınırlarında artan Afgan göçüne değinen Yıldırım, şunları söyledi: "İran üzerinden gelenler için Iğdır’da kamp kuracağız. Doğu sınırlarından giriş yapan 50 bini Afgan 146 bin mülteci Afganistan terörün bitirilmesi konusunda kapsamlı ve kararlı bir politika uygulamaya başladı.

Çok operasyon yapıyor. Bu da göçü tetikliyor. Çok da seçici olmuyorlar. Ama biz gelenlerden terörle ilgili olanlarını geri gönderiyoruz. Gitmeyenlerin hayatlarının daha düzgün olması için tedbir alıyoruz. Iğdır’da bir kamp kuracağız. Çalışmasını başlattık. İran üzerinden gelenlerin barınacağı bir kamp. Burada ciddi ihtiyaç var.” “17 bin kaçak göçmen yakalandı” İran sınırında bekleyen 1,5 milyon göçmen, sınır hattında yapımı devam eden güvenlik duvarı bitmeden Türkiye’ye geçiş yapmaya çalışıyor. Kaçak göçmenlerin umuda yolculuğu bazen mutlu sonla çoğunluğu da hüsranla sona eriyor. Afganistan ve Pakistan başta olmak üzere ülkelerindeki işsizlik ve terör olayları sebebiyle umut olarak gördükleri Türkiye’ye gelen ve son günlerde yoğunlaştıkları Erzurum’da yakalanan kaçak göçmen sayısı son üç ayda 17 bine ulaştı. İran sınırında bekleyen 1,5 milyon göçmenin, Ağrı ve Iğdır sınır hattında yapımı devam eden güvenlik duvarı bitmeden Türkiye’ye geçiş yapmaya çalıştıkları belirtildi. Kaçak göçmenlerin umuda yolculuğu bazen mutlu sonla çoğunluğu da hüsranla sona eriyor. "24 saat içerisinde 691 Afganlı 3 uçakla geri gönderildi” Ülkelerindeki iç savaş ve ekonomik problemler nedeniyle İran sınırından Türkiye'ye giriş yapan binlerce kaçak göçmenden 691 Afganlı, Erzurum hava limanından 24 saat içerisinde3 uçakla geri gönderildi. Kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra Iğdır, Van ve Ağrı üzerinde hiçbir engele takılmadan karayolu ile günlerce yürüyerek Erzurum'a kadar gelen göçmenlerin "umuda yolculuğu" serüveni kısa sürdü. Erzurum'da güvenlik güçleri tarafından yakalanan ve sayıları her geçen gün artan kaçak göçmenler için İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı ve Erzurum'un Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'nde sınır dışı işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 691 göçmen Erzurum'dan Kabil'e düzenlenen "charter" seferle sınır dışı edildi. (AA-AA)

